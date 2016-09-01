Külliye'de Adli Yıl Açılış Töreni

Adli Yıl açılış töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken hakim ve savcılar ayağa kalkarak alkışladı.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adli Yıl Açılış Töreni'nde iilk konuşmayı yaptı. Cirit, "İradelerini ipotek altına aldıran hakimlerin yetkilerini bir silah gibi kullanmasının yanlış olduğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur." dedi.

Külliye'de yapılan Adli Yıl Açılış Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile hakim ve savcılar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli katılıyor. Adli Yıl Açılış Töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına, son 1 yılda hem yargıda hem yargıtayda önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekerek başlayan başkan Cirit, "Ülkemiz 3 dereceli bir yargı sistemine kavuşmuştur. Türk yargısı üzerindeki ağır iş yükünün hafifletilmesi için çok önemli toplantılar yaptık ve bunu sizlerle paylaştık. Yargıtayımızın tüm kararlarını yargı erişimine açtık. Her şeye rağmen daha iyi işleyen bir yargı sistemine doğru ilerlemekteyiz." dedi.

BU HAİN SALDIRI BATILI DOSTLARIMIZ TARAFINDAN ZAMANINDA KINANMAMIŞTIR

Konuşmasında 15 Temmuz kanlı darbe girişimine de yer veren Cirit şunları kaydetti: 15 Temmuz'dan sonra toplum olarak sergilediğimiz birlik ve beraberlik geleceğe yönelik inancımızı pekiştirmiştir. Bu hain örgütün tüm destekçilerini etkisiz hale getiremezsek gelecekte benzer saldırılarla karşı karşıya kalabiliriz. Üzülerek belirtmem gerekir bu hain saldırı Batılı dostlarımız tarafından zamanında kınanmamıştır.

"Bu hain saldırı Batılı dostlarımız tarafından zamanında kınanmamıştır"

TSK VE EMNİYETİN KOMUTA KADEMESİ BOŞALTILIP YERİNE ÖRGÜT MİLİTANLARI YERLEŞTİRİLMİŞTİR

Daha önce muhtelif konuşmalarımda vurguladığım gibi 2012-2013 yılında yapılan usulsüz ve hukuka aykırı işlemler olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminden çok net bir şekilde anlaşılmıştır ki o dönemde yasa dışı işlemlerle hukuk bir silah gibi kullanılmış, TSK ve emniyetin komuta kademesi boşaltılıp yerlerine terör örgütü militanları yerleşmiştir.

"TSK ve emniyetin komuta kademesi boşaltılıp yerlerine terör örgütü militanları yerleşmiştir"

İRADELERİNİ İPOTEK ALTINA ALDIRAN HAKİMLERİN...

Hakkında suç isnadı olan herkes gibi FETÖ üyeleri de adil ve tarafsız mahkemelerce uluslararası hukuka uygun şekilde yargılanacaklardır. Hukuk devletinin kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanmasıyla mümkün olacağından kuşkumuz yoktur. İradelerini ipotek altına aldıran hakimlerin yetkilerini bir silah gibi kullanmasının yanlış olduğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur. Biraz mantıklı, biraz vicdan, biraz ahlak sahibi olmak yeterlidir. Hakimin tarafsızlığı, bağımsızlığı kadar önemlidir. Adalet arayanın da elleri temiz olmalıdır.

Son günlerde devleti ve toplumu derinden etkileme potansiyeli taşıyan anayasal ve yasal değişikliklerden en çok etkilenecek olan Yargıtay'ın da görüşünün alınmasının önemli olduğu kanaatindeyim. En gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. Hakimin enteleküel bir birikimin olması da şarttır.

Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmesi yapılmadan yargı reformundan söz edilmesi mümkün değildir. Küreselleşen dünyada bir anlayış birliğinin sağlanması da zorunlu hale gelmiştir. Dünyada gelişmiş hukuk sistemleri örnek alarak yargı teşkilatımızın yeniden yapılandırılması kolaylaştırılabilir. Karşılaştırmalı hukuktaki iyi modellerin örnek alarak etkin bir şekilde kullanılması sorunların çabuk çözülmesinin temel konularından biridir.