ARKADAŞINA GÖNDER PKK'nın mevzilerine ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

PKK'nın mevzilerine ağır darbe

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 14:05 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 14:12
PKK'nın mevzilerine ağır darbe
PKK'nın mevzilerine ağır darbe

Genelkurmay Başkanlığı, Çukurca kırsalında Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, havan ve doçka mevzilerinin de ğini bildirdi.

Çukurca kırsalında, Türk Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 08.39-09.36 saatleri arasında Çukurca kırsalına hava harekatı düzenledi.

Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, havan ve doçka mevzileri .

Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.