PKK'nın mevzilerine ağır darbe

Genelkurmay Başkanlığı, Çukurca kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, havan ve doçka mevzilerinin de imha edildiğini bildirdi.
Hakkari Çukurca kırsalında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 08.39-09.36 saatleri arasında Çukurca kırsalına hava harekatı düzenledi.
Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, havan ve doçka mevzileri imha edildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.