Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van'da Polisevi ve İki Nisan Polis Merkezinin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Van'da Polisevi ve İki Nisan Polis Merkezinin bulunduğu binaya patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği 17 Ağustos'tan bu yana yapılan çalışmalarda infilak ettirilen patlayıcı yüklü aracı 2 Nisan Polisevinin önüne getiren örgüt mensubu kısa sürede yaralı olarak yakalandı. Olay yerinde bir tabanca ve patlama düzenekleri ele geçirildi.

Terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen evlerde yapılan aramada R.D, K.D, T.A ve C.Ö. yakalandı, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda henüz kimlikleri belirlenemeyen, Suriyeli olduğu değerlendirilen kadın terörist ile bombalı aracı kırsal alandan kent merkezine getirdiği tespit edilen ve daha önce Cizre'deki operasyonlar sırasında birçok bombalı tuzakta parmak izleri bulunan erkek terörist ölü ele geçirildi.

Çalışmalar sürdüğü sırada 18 Nisan'da bir polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen bir terörist silahıyla yakalandı.

Çalışmalarda roketatar, el yapımı patlayıcı, 4 antitank mayını, 38 el bombası, M-16 uzun namlulu tüfek, 3 kalaşnikof, 17 roketatar sevk fişeği, 17 roketatar mühimmatı, 2 bin 645 adet değişik çap ve markada fişek, tabanca, 3 dürbün, kütüklük, 2 akü, 120 metre kablo, 14 şarjör, hücum yeleği, tüfek ve bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi.