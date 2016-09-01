Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolu, bölgedeki konut fiyatlarını artırdı

İstanbul Boğazı’na yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmasıyla birlikte bölgedeki konut fiyatları da yükseldi. Köprüye yakın yerlerde ise konut fiyatları düştü.

Satılık konutların fiyatlarının 2 kat arttığını, kiralık evlerin ise tükendiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Leyla Portakal, "Müthiş bir talep patlaması yaşıyoruz. Fiyatları artmasına rağmen elimizde kiralık daire kalmadı ancak köprüye yakın yerlerin fiyatları maalesef düştü" dedi.

KÖPRÜ 7 İLÇEDE FİYATLARI UÇURDU!



Eyüp, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri köprü ve otoyol sayesinde ön plana çıktı. Köprüden biraz daha uzak köy ve semtlerde kiralık konutlar fiyat artışına rağmen tükenirken, köprüye yakın sitelerde satış yapılamadığı öğrenildi. Vatandaşların doğal ve sessizliği nedeniyle bu köyleri tercih ettikleri, bu yüzden köprüye yakın yerlerden konut satın almadıkları belirtildi.

3. KÖPRÜ'DEN ÜCRETLİ GEÇİŞLER BAŞLADI

"KİRASI 3 BİN LİRA OLAN YERLERDE 5-6 BİN LİRA OLDU"



Gayrimenkul Danışmanı Leyla Portakal, "Müthiş bir talep patlaması yaşıyoruz. Hafta içi olmasına rağmen dün bir hayli kalabalıktı. Öncelikle kiralık daire elimizde hiç kalmadı, fiyatları müthiş arttı. Kirası 3 bin lira olan yerlerde 5-6 bin lira oldu. Bölgede hemen hemen kiralık daire sıkıntısı yaşıyoruz. Satılık konutların fiyatları arttı ve satılanlar da oluyor. Faizlerin düşmesi de alımları etkiledi. Fakat köprüye yakın yerlerin fiyatları maalesef düştü. Orada kiralık ve hiç kullanılmamış çok güzel villalarımız vardı ama veremiyoruz. Çünkü köprüye yakın olan siteler tamamen bitti. Ne satılık olarak ne de kiralık olarak kimse yüzüne bakmıyor. Çünkü vatandaşlar, 'biz buraya doğal ve sessizlik için geliyoruz' dediler. O yüzden köprüye yakın yerler değerini kaybetti" dedi.