4'üncü Ana Jet Üssü yakınlarında içi dolar dolu çanta bulundu

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında bir çoban tarafından içi dolar dolu çanta bulundu.

Ankara'nın Kazan İlçesi'nde 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında bir çoban tarafından içi dolar dolu çanta bulundu. Bölgede bugün hayvan otlatan bir çoban, içi dolar dolu çanta buldu. Çoban, hayvanların sahibi Ahmet Gürağaç'a durumu bildirdi. Ahmet Gürağaç da köy muhtarı Halil İbrahim Gürağaç ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Jandarma ekipleri olay yerine hareket ederken, çanta içinde yaklaşık 200 bin dolar olduğu öne sürüldü.

Çantanın, darbe girişiminde bulunanlar tarafından bırakıldığı ya da atıldığı üzerinde duruluyor.

KAZAN 9 ŞEHİT VERMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'nın Kazan İlçesi'nde bulunan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanarak TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi ve sivillerin üzerine bomba yağdıran F-16'ların kalkmasını engellemeye çalışan bölge halkından 9 kişi açılan ateşle şehit olurken, 92 kişi de yaralanmıştı.

KAZAN KAHRAMAN OLUYOR

KAZAN DESTANI