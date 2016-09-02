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Alaaddin Kaya tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 19:36 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 19:49
Alaaddin Kaya tutuklandı!
Alaaddin Kaya tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaaddin Kaya tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaya ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 24 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından Kaya ile 24 zanlıdan 19'u tutuklanırken 5'İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan Kaya, 20 Ağustos'ta 'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmıştı.