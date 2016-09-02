AP’de bir terörist

PKK ve FETÖ’ye kol kanat geren Avrupa, terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’i parlamentosunda konuşturdu. Sahip çıkmadıkları sadece DAEŞ elebaşı kaldı.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ardından Türkiye'yi iki kez tehdit eden PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşısı Salih Müslim'in gücünü kimlerden aldığı bir kez daha ortaya çıktı. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) basın toplantısı düzenleyen Müslim, Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediğini ve Ankara'nın Suriye'ye uzun süredir girmeyi planladığını söyledi. Avrupa demokrasisinin kalbinde bir teröristin ağırlanması tepkilere neden oldu. Müslim'in basın toplantısı düzenlediği dakikalarda, AP Başkanı Martin Schulz da resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi. Teröre destek yarışında Almanya da boş durmadı. Almanya Başbakanı Merkel'in hafta içinde verdiği röportajda darbe girişimini geç kınadıkları için yaptığı özeleştiriye rağmen Stuttgart Savcılığı FETÖ'cülere arka çıkan bir karara imza attı.

İKİ YÜZLÜ ALMANYA

Savcılık, FETÖ'ye maddi kaynak sağlayan firmalara yönelik internet üzerinden boykot çağrısı yapan 15 kişi hakkında halkı kışkırtma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Brüksel'de de önceki haftalarda darbe karşıtı eylem düzenleyen Türkler, FETÖ'cülerin 'can güvenliğimiz yok' şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA

Slovak parlamenter Branislav Skripek'in himayesinde 'Kuzey Suriye'deki acil durum, Türkiye'nin istilası, Avrupa'nın güvenliği ve Türkiye anlaşmasına alternatif' gibi skandal bir başlıkla basın toplantısı düzenleyen Müslim kin kusmaya devam etti. "AB Türkiye'nin işgaline sesini yükseltmeli" diyen Müslim, Türkiye'nin imparatorluk kurmak istediğini belirterek Kuzey Irak bölgesel yönetim lideri Barzani'den yardım istedi.

SALİH MÜSLİM’DEN ALÇAKÇA AÇIKLAMA

YÜZLERİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİLER

Suriye, Irak ve Türkiye'de masumların kanını akıtan terör örgütleri, isim değişiklikleriyle kafa bulandırmaya çalışırken, teröristlerin arkasındaki yüzler de deşifre oluyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile bütün planları bozulan PKK/PYD'nin elebaşı Salim Müslim'in dün Avrupa Parlamentosu'nda konuşturulması bunun en çarpıcı örneği oldu.

DAEŞ LİDERİNİ DE ÇAĞIRACAK MISINIZ?

Terörist elebaşı, demokrasi ve insan haklarını dilinden düşürmeyen Avrupa'nın kalbinde tahrik ve tehditlerini sürdürdü. Arap ve Türkmenlerin yanı sıra muhalif gördüğü Kürtleri bile göçe zorlayan terörist örgütünün elebaşına gösterilen yakınlık, bir gün DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin de Brüksel'de ağırlanabileceğinin açık kanıtını oluşturdu.

PKK YÜRÜYÜŞÜNE ALMAN KALKANI

Köln'de Türk mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılmasına engel olan Almanya, Duisburg'da yürüyüş düzenleyen PKK'lıları özenle korudu.

SCHULZ'A GÖRE BEYEFENDİ

PYD elebaşı Salih Müslim'in AP'de ağırlandığı saatlerde AP'nin Başkanı Martin Schulz Ankara'daydı. Schulz "Başka terör örgütleri de gelip AP'de basın toplantısı yapabilir mi" sorusuna "Haberim yoktu. Bu AP'yi bağlamaz. Ben olsam davet etmezdim" yanıtını verdi. Schulz'un Müslim'e 'O beyefendi' diye hitap etmesi bir başka skandal oldu.(Star)