Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 414 kişi tutuklandı, 1044 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan günlük bilgilendirmede; "İlimizde 02 Eylül 2016 saat 16.00 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 hâkim ve 13 cumhuriyet savcısı olmak üzere 43 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkartılmış, bunlardan 28 hâkim ve 12 savcı olmak üzere 40 kişi yakalanarak adli işlemleri yapılmak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, 2 Hâkim ve 1 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 3 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Adliye ye sevk edilen 28 hakim ve 12 cumhuriyet savcısından, 22 hakim ve 11 cumhuriyet savcısı tutuklanmış, 1 hakim başka ile sevk edilmiş olup, 5 hakim 1 cumhuriyet savcısı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.



Adliyeye sevk edilen toplam 20 askeri personelden 6'sı tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartı olmak üzere toplam 13 kişi serbest bırakılmış olup, 1 kişi başka ile sevk edilmiş, 2 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. Emniyet Müdürlüğü personelinden 154 kişiden, 131'i görevlerinden uzaklaştırılmış, 84'si tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 52'i adli kontrol şartıyla toplam 60 kişi serbest bırakılmış olup, 4 kişi de ilimizde işlem görmüş olup başka illere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6 kişi halen aranmaktadır.



İlimiz genelinde; 6 Mülki idare amiri, 22 Mahalli idare hizmetleri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 1044 personel görevden uzaklaştırılmıştır. İlimiz genelinde; 2 Mülki idare amiri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 343 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam 414 kişi serbest bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 30 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 4 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 11 Kamu görevlisi ilimizde işlem görüp başka ile sevk edilmişlerdir. İlimiz genelinde; Mülki idare amirlerinden 4 kişi olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 242 Kamu görevlisi tutuklanmışlardır" denildi.



Örgütün finans kaynaklarına yönelik çalışmalara da yer verilen açıklamada; "Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 864 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 54 şahıs gözaltında, 172 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 347'si adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 464 şahıs serbest bırakılmış, 169 şahıs ise halen aranmaktadır 5 kişi ise başka ile sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.