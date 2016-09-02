Başbakan Binali Yıldırım: Nasıl büyüyoruz anlayamazlar

"Türkiye İyi Gelecek Konferansı'nda" konuştu. Ekonomi ve finans dünyasından çok sayıda katılımcıya hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ekonomisinin geçmişten bu yana kazandığı tecrübeleri bilmeyenlerin Türkiye'nin büyümesini anlamayacaklarına dikkat çekerek, "Türkiye, bütün şartlar altında, terörle verdiği amansız mücadeleye rağmen, Suriye'de yaşananlara rağmen, bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen istikrar içinde, güven içinde büyümeye devam ediyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye İyi Gelecek" isimli konferansta konuştu. Başbakan Yıldırım, "İçeriden dışarıdan şer odakları onlar da var gücüyle yüklendi ama öyle bir millet var ki hepsinin canına okudu. 15 Temmuz, dünya tarihine altın harflerle geçti. Dünyanın hiçbir ülkesinde silaha karşı, uçağa karşı, tanka karşı, topa karşı bedeniyle, göğsüyle siper olarak darbeyi çökerten, darbecilere darbe yapan bir başka millet yok. Bu milletin adı Türk milleti ve bu milletle ne kadar övünsek o kadar az." dedi.

"MİLLETİMİZ DARBECİLERE AYAR VERMEKLE KALMADI, EKONOMİYE DE AYAR VERDİ"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisi hakkında konuşan Yıldırım, Türkiye'de ekonomide dalgalanmalar dışına hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Brüksel'de bir havaalanı bombalandı 10 gün havaalanını açamadılar. Biz hemen ilk pazartesi bankalar açık, her şey tıkır tıkır çalışmaya başladı. Milletimiz darbecilere ayar vermekle kalmadı, ekonomiye de ayar verdi. 11 milyar dolar, tık diye parayı, dövizi bozdurup bankalara yatırdı."

Başbakan Yıldırım "Bu milletle ne kadar övünsek o kadar az"

BÖYLE BİR MİLLET YOK

İçeriden dışarıdan şer odakları onlar da var gücüyle yüklendi ama öyle bir millet var ki hepsinin canına okudu. 15 Temmuz, dünya tarihine altın harflerle geçti. Dünyanın hiçbir ülkesinde silaha karşı, uçağa karşı, tanka karşı, topa karşı bedeniyle, göğsüyle siper olarak darbeyi çökerten, darbecilere darbe yapan bir başka millet yok. Bu milletin adı Türk milleti ve bu milletle ne kadar övünsek o kadar az.

Böylesine bir olayı (15 Temmuz darbe girişimi) yaşamış olmamıza rağmen Türkiye'de ekonomide, normal dalgalanmalar dışında hiçbir değişiklik olmadı. Brüksel'de bir havaalanı bombalandı 10 gün havaalanını açamadılar. Biz hemen ilk pazartesi bankalar açık, her şey tıkır tıkır çalışmaya başladı. Milletimiz darbecilere ayar vermekle kalmadı, ekonomiye de ayar verdi. 11 milyar dolar, tık diye parayı, dövizi bozdurup bankalara yatırdı.

"TÜRKİYE NASIL BÜYÜYOR ANLAYAMAZLAR"

Türkiye, bütün şartlar altında, terörle verdiği amansız mücadeleye rağmen, Suriye'de yaşananlara rağmen, bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen istikrar içinde, güven içinde büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin ekonomisinin geçmişten bu yana kazandığı tecrübeleri bilmeyenler bunu anlayamaz. Yıllık 150 milyon dolar yatırımı var, bunun yüzde 80'i özel sektör marifetiyle yapılıyor. Eskiden kapalı ekonomi vardı, kamu eliyle yapılıyordu. Kamuda bütçe sorunu olur planlanan yatırımları gerçekleştiremezsiniz. Biz göreve geldiğimizde yatırımlar 15,5 yılda yapılıyordu. Başladığınız yatırım güncelliğini kaybediyordu. İhtiyaçlar işin üstü haline geliyor. 2 şeritli yol yapıyorsunuz bakıyorsunuz sizin 4 şeritli yola ihtiyacınız var.

"PARANIZ DA FİYAKANIZ DA İŞE YARAMAZDI"

Siz bankacılar, piyasanın gerisinden geliyorsunuz. Halbuki piyasanın önüne geçmeniz lazım. Arkadan takip etmek meziyet değil, cepheye geçmek lazım. Tehlikeleri göğüslemek orada. Öbür tarafta zaten cephedekiler sizi koruyor, vatandaş korudu, hepinizi korudu. 15 Temmuz'u vatandaş savuşturmasaydı siz ne yapacaktınız? Paranız da işe yaramazdı, fiyakanız da işe yaramazdı. Onun için vatandaş sizin işinizi gördü, siz de vatandaşın şimdi işini görün. Nasıl göreceksiniz? Öyle kredileri kısmakla olmaz, teminatları 2 yerine 5'e çıkarmakla olmaz. Güvenin, vatandaşa güvenin, millete güvenin kardeşim. Bu millet sözünün eri bir millettir."

Başbakan Yıldırım "Paranız da fiyakanız da işe yaramazdı"

"TİCARET, EKONOMİ KENDİ KURALLARINDA GİDECEK"

"Efendim işte ''ben bir çek verdim, acaba verdiğim FETÖ'cüyse bana hesap sorarlar mı?'" gibi sorular geldiğini belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim böyle şey olur mu? Ticaret, ekonomi kendi kurallarında gidecek. Oradaki ölçümüz şu. Biz kurumları, şirketleri cezalandıramayız, onlar insan çalıştırıyor, üretiyor, ekonomiye katkı sağlıyor. Biz bir adama iş bulmak için kırk takla atıyoruz, bir de mevcutları mı kaybedeceğiz? Oradaki ölçümüz çok net, hatası olan varsa onu sistemin içinden alıp gereğini yapacağız ama kurum çalışmaya devam edecek, üretmeye devam edecek."

Başbakan Yıldırım "Ticaret, ekonomi kendi kurallarında gidecek"

"ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN..."

Muhalefetle işler iyi gidiyor. Şeytan kulağına kurşun, şu anda birlik, beraberlik iyi. Bazıları bu sistemden çıkmak için gayret ediyorsa da öyle kolay değil. Gelip 7 Ağustos'ta milletin karşısına çıktınız, 25 milyona 'biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz' dedik, öyle yan çizme yok. Yani oğlum sana diyorum, kızım sen anla hesabı. Herkes mesajını alsın. Biz sonuna kadar bu birlik, beraberlik meselesinin arkasındayız. Bunu bozan taraf asla olmayacağız.

"ÇEKTEKİ DÜZENLEME YILBAŞINDAN SONRA"

En kolay çek sistemi olmasına rağmen yüzde 3.2 kayıp var. Çekte de düzenleme getirdik, karekod geliyor, inceleniyor, siciline geçmişine bakılıyor. Yılbaşından itibaren uygulanacak. Hadi yine ödenmedi, bir ihtar alıyor, bir daha ödemezse hürriyeti kısıtlayıcı ceza bile var. Bunları yaparken bankalarımız ve iş dünyamızla konuştuk. İflas erteleme çıkardık, bunu da hemen sulandırdılar, ona da tedbir aldık. Hileli iflas erteleme yok.

"İŞ HAYATINDAN DEVLET ÇEKİLİYOR"

Sosyal devlet olmak önemli bir şey. Sosyal devlet demek vatandaşının her türlü derdiyle dertlenmek demek, yanında olmak demek. Sosyal yardımları biz 3 milyardan 24 milyara çıkardık. Şimdi vatandaşın evinde bakım hizmeti var. Evinden gidiyoruz alıyoruz tedavisini yapıyoruz. Müzmin bir hastalığı var hastane yerine evde tedavi olması lazım, bunları yapıyoruz. Ayrıca çalışan kadınlarımız için kreş ve gündüz bakım evleri özel teşvik veriyoruz. Yeni bir iş sahası. Yavaş yavaş iş hayatından devlet çekiliyor.

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