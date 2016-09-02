Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Wallström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou kentinde bulunan Çavuşoğlu ile görüşme talebi karşı taraftan geldi.

Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Wallström'ün Türkiye'yi ziyaret talebi ele alınırken, İsveçli Bakan'ın 14 Ağustos'ta herhangi net bir bilgiye dayanmadan Türkiye aleyhinde sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj da gündeme geldi.

Görüşmede Çavuşoğlu, söz konusu paylaşıma yönelik, yanlış ve eksik bilgiye dayalı mesajların verilmemesi için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı.