Demirtaş'tan küstah sözler!

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün Van'da yaptığı konuşmasında yine skandal sözlere imza attı

Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının da aralarında bulunduğu toplu açılış törenine katılmak üzere Van'a giden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş burada yaptığı konuşmada halka skandal bir çağrıda bulundu.

Demirtaş, hükümetin belediyeye kayyum atamaya hazırlandığını belirterek,"Halkımıza ve belediye çalışanlarımıza sesleniyorum. Kayyumu tanımayın ve emirlerini yerine getirmeyin. Her an sivil bir direnişe hazır olun" dedi.

"İŞ BAŞKA YERE GİDER"

Teröristbaşı Öcalan'la görüşme taleplerini de yineleyen Demirtaş, Öcalan ile görüştürülmemeleri durumunda "iş başka yere gider" diyebir başka skandal ifade kullanarak Türkiye'yi alçakça tehdit etti.

"SİVİL DİRENİŞE HAZIR OLUN"

Açılışa gelen vatandaşlara seslenen Demirtaş, "Sizler her an sivil bir direnişe hazır olmalısınız. Bizim için ölüm kalım meselesidir bugünler" diyerek vatandaşlara skandal bir çağrı yaptı.