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'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 21:43
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ okullarında görev yapan 18 kişiden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 9 ve FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesiyle kapatılan okullarının yönetici, öğretmen ile mütevelli heyeti üyesi 18 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'ye bağlı okullarda yöneticilik yapan 5 kişi tutuklanırken, 9 avukatın da yer aldığı 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.