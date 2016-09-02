Emekli hakim ve savcılara mesleğe dönme şansı

Resmi Gazete'de yer alan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kendi isteğiyle emekli olan hakim ve savcılar istedikleri takdirde tekrar mesleklerine dönebilecek.

Olağanüstü hal kapsamında Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'ya göre emekli hakim ve savcılar tekrar adliyelerde görev yapabilecek.

Öte yandan önceden istifa edip mesleğe dönen ve daha sonrasında da yeniden istifa ederek ayrılan hakim ve savcıların tekrar görev yapmalarının yolu açıldı.

Söz konusu hakim ve savcılar iki ay içerisinde başvuruda bulunabilecekler.

673 sayılı KHK'nın "Yeniden Atama" başlığıyla yer alan ikinci maddesinde şu hükümlere yer verildi:

"Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler."