FETÖ’cülerin hedefindeki MUSİAD temsilcisine İsviçre’de polis engeli

ATV Avrupa’da yayınlanacak olan Avrupa’da Gündem programına katılmak üzere Zurich’ten İstanbul’a gelecek olan MÜSİAD İsviçre temsilcisi ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Masası Başkanı Suat Şahin‘in FETÖ'cüler tarafından engelledniği ortaya çıktı.

İsviçre'de uzun zamandır FETÖ yapılanmasına karşı mücadele yürüten ve bu çetenin ülkedeki finans kaynaklarını ortaya çıkaran isimlerden MÜSİAD İsviçre temsilcisi ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Masası Başkanı Suat Şahin Zurich havalimanında Polisler tarafından durdurulup sorguya alındı.

FETÖ'CÜLERİN ŞİKAYETİ İLE ENGELLENDİ

FETÖ'cülerin şikayeti üzerine yapılan bu uygulama nedeniyle Suat Şahin'in uçağa binmesi engellendi.

FETÖ’CÜLER ARTIK İSVİÇRE’YE KAÇIYOR

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