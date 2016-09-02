İHA'lar PKK'lıları tespit etti, çatışma çıktı

Tunceli'de eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Tunceli kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasındaki ormanlık alanda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kalabalık birPKK'lı grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında Zarguvat Ormanları bölgesinde zaman zaman sıcak temas sağlanırken, Kobra helikopterler PKK'lıların kaçış noktalarını ateş altına aldı. Çatışma bölgelerinden dumanların yükseldiği görüldü.

Güvenlik birimleri çatışmada bazı PKK'lıların öldürüldüğünün değerlendirildiğini belirterek, kesin sonucun operasyonun ardından netleşeceğini söyledi.



2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Tunceli'de eylem hazırlığında olan PKK'lılara yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda çatışmalar yer yer sürüyor. Çatışmalarda 2 PKK'lının silahlalarıyla ölü olarak ele geçirildiği, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının ise operasyon sonunda netleşeceği belirtildi. Güvenlik güçlerinin çemberini yararak kaçmaya çalışan PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler, Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda konuşlu bulunan fırtına obüsleri ile yoğun ateş altına alındı.



HOZAT KARAYOLU KAPATILDI



Tunceli merkez Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasında yoğun çatışmalar yaşanması nedeniyle Tunceli - Hozat İlçesi karayolu da güvenlik nedeniyle trafiğe çift yönlü kapatıldı. Vatandaşların zarar görmemesi nedeniyle kapatılan karayolunun Tunceli çıkışında askerler tarafından barikatlar kurularak, önlem alındı.

