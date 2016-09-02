Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları kripto FETÖ’cüleri tek tek ortaya çıkarıyor. Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, kendi kına gecesinde FETÖ’den gözaltına alındı. Özmen’in kamufle olmak için darbe karşıtı gösterilere katıldığı, Erdoğan ve Atatürk fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı

Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması kapsamında Kırklareli'nde kendi kına gecesinde gözaltına alındı. Yarın düğünü olan Özmen'in, 2012'de Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği belirlendi. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaymakamlık yaptıktan sonra Iğdır Vali Yardımcılığı görevine atanan Mevlüt Özmen, Pınarhisar'dayken tanıştığı Selenay Güzel ile yarın ikinci evliliğini yapmaya hazırlanıyordu. FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Vali Yardımcısı Özmen, Kırklareli'nde önceki gece düzenlenen kına gecesi sırasında gözaltına alındı. Yaşanan gelişme sonrası kına gecesi iptal edildi. Özmen, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



FETÖ ELEBAŞISINA ZİYARET

Mevlüt Özmen'in 2012'de bir etkinliğe katılmak için ABD'ye gittiği, oradan Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği bildirildi. Eşinden bir süre önce boşanan Özmen'in bir ay önce Selenay Güzel'le nikâh kıydığı, 3 Eylül'de de Kırklareli'nde düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



POLİS BABA İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre Mevlüt Özmen evli olduğu dönemde henüz lise öğrencisi olan Selenay Güzel ile ilişki yaşamaya başladı. Selenay Güzel'in Kırklareli'nde görevli polis memuru babası Nizamettin Güzel geçen yıl evinde beylik tabancasıyla intihar etmişti. Nizamettin Güzel'in, kızının Özmen'le ilişkisi olduğunu duyduğu ve kızını kurtaramadığı için intihar ettiği ileri sürülmüştü.



FACEBOOK FOTOĞRAFLARI ŞAŞIRTTI

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Özmen'in, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında elinde silah ve üzerinde kamuflajlı yelekle Iğdır sokaklarında darbe karşıtı gösterilere katıldığı, bu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Özmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'ün fotoğraflarını da paylaşıp takiyecilikte sınır tanımadığı dikkat çekti.