KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. İşte KPSS ÖABT sonuçları...

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, öğretmen adaylarının 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen testlere ilişkin sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" web linkine kimlik bilgileri ve şifrelerini girerek öğrenebildiği bildirildi.

Kimya Öğretmenliği Testi temel soru kitapçığındaki 5'inci sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "D", Türkçe Öğretmenliği Testi'ndeki 43'üncü sorunun "E" olarak girilmiş cevabının da "C" olarak değiştirildiği belirtilen açıklamada, Rehber Öğretmenliği Testi'ndeki 17'nci, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi'ndeki 37 ve 39'uncu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi'ndeki 8'inci, Türkçe Öğretmenliği Testi'ndeki 14 ve 46'ncı soruların iptal edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen soruların ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilerek değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.