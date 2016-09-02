Milli gururumuz DAEŞ'i vuruyor

Türkiye’nin ilk silahlı milli İHA’sı Bayraktar TB-2 Fırat Kalkanı Operasyonu'nda! Suriye’de DAEŞ'i bombalayan Bayraktar hedefleri tam isabetle vurdu.

Türkiye'nin gururu milli insansız hava aracı Bayraktar'ın silahlı versiyonu olan TB-2, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda aktif görev alıyor. Bu doğrultuda, Bayraktar TB-2'nin şimdiye kadar birkaç uçuş gerçekleştirdiği ve terör hedeflerini tam isabetle vurduğu kaydediliyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, operasyonel nedenlerle ağırlıklı olarak F16'ları kullanmayı tercih ediyor.

TAM İSABETLİ İMHA

Bayraktar TB-2 Modeli ilk denemelerini nisan ayında gerçekleştirmiş, 1 ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı duyurulmuştu. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan ilk uçuş denemesinde, TB-2, Roketsan tarafından geliştirilen, harp başlığına sahip mini akıllı mühimmat MAM-L'yi kullanmıştı.

9 GÜNDE 262 HEDEF

TSK, Cerablus'a yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 9 günde 262 hedefe 1125 atış yapıldığını, dün de 4 hedefin hava harekatıyla, 15 hedefin ise obüslerle vurulduğunu açıkladı.

SINIRA GÜVENLİK DUVARI

Fırat Kalkanı Harekatı'yla sınırın Suriye kesiminde, beton bariyerler döşenerek de Türkiye tarafında güvenlik en üst düzeye çıkarılıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç kesimi arasında faaliyetini sürdüren birlikler, iş makineleriyle temel kazdıktan sonra yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki modüler duvarları yerleştiriyor.

EN KRİTİK NOKTA İÇİN GERİ SAYIM

Fırat Kalkanı operasyonu ve ÖSO, El-Bab hazırlığında! DAEŞ kontrolündeki bölgenin tam karşısında yer alan Elbeyli'de ise alarm var. Çok sayıda zırhlı araç sınıra konuşlandırıldı.

Menbiç'ten ve Cerablus'tan kaçan DAEŞ militanları, örgütün başkent ilan ettiği Rakka ile bağlantılarını sağlayan El Bab'a çekilmişti. Menbiç'te 2 ay savaşan, Cerablus'ta ise çatışmadan geri çekilen DAEŞ, burayı kaybetmemek için tüm gücünü kullanıyor. Çünkü örgütün burayı kaybetmesi Halep ve Türkiye ile bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor.

ÖSO Cerablus ve çevresinde kontrolü sağlarken bir yandan da yönünü güneye, yani El Bab'a çevirdi. Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Son günlerde Gaziantep ve Diyarbakır'dan sevk edilen çok sayıda tank ve zırhlı araç da sınır hattına konuşlandırıldı. İş makineleri ve mühimmat takviyesi yapıldı.(Akşam)