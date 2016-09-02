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MİT'te görevli 3 kişi tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 01:54
MİT'te görevli 3 kişi tutuklandı!
MİT'te görevli 3 kişi tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görevli 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 3 MİT görevlisi, tutuklanarak Sincan cezaevine götürüldü.

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