Sabah muhabirinden Schulz'u terleten sorular

Martin Schulz Binali Yıldırım'la ortak açıklama yaparken Sabah muhabiri Ahmet Topal'ın soruları karşısında laf çevirdi..

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SABAH MUHABİRİNDEN BOMBA SORULAR

Türkiye'nin AB ilişkileri, IŞİD'le mücadele ve FETÖ'nün darbe girişimi gibi konular üzerine yoğunlaşan sorular dikkat çekerken Sabah gazetesi muhabiri Ahmet Topal Schulz'u sorularıyla sıkıştırdı.

Martin Schulz'un laf çevirmek zorunda kaldığı soru ve cevap anları şu şekilde gelişti:

Sabah muhabirinden Schulz'a zor sorular

SALİH MÜSLİM GİBİ, DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ DE AP'DE TOPLANTI YAPABİLİR Mİ

Sabah muhabiri: PYD lideri Salih Müslim AP'de ağırlandı, basın toplantısı yaptı, buna izin verildi. Merak ettiğim, sizden bir izin alındı mı, Türkiye için istilacı dedi, IŞİD'e yardım ediyor dedi. Başka terör örgütleri de AP'de gelip basın toplantısı yapabilir mi. Kısa süre önce de PKK yandaşlarının AP'de PKK liderlerinin fotoğraflarının sergilendiği bir sergi vardı. 6-7 Eylül'de de benzer bir sergi açılacakmış, buna izin verilecek mi.

"PYD'NİN AP'DE KONUŞMASI, AP'Yİ BAĞLAMAZ"

Martin Schulz: Dediğiniz beyfendinin AP'de olduğu bilgisini bugün burada aldım. Bu şahsi bir ziyarettir. Parlamentonun bir temsilcisi, bir üyesi bu beyefendiyi davet etmiş. Bu benim çalıştığım kurumu bağlamaz. AP'yi hiçbir şeye mecbur bırakmaz bu ziyaret. Ben şaşırdım, kendisini davet etmezdim ve AP'de ifade ettiği görüşleri de kendi özel görüşleridir, bizi temsil etmez.