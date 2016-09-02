Yargıtay'da yeni isimler

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca açıkta bulunan daire başkanlıkları ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığı için seçim gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığına 17. Ceza Dairesi Başkanı Abulhalik Yıldız, 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Mehmet Çamur, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Faruk Gök, 21. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Mesut Balcı, 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali Selman Erkuş, 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Hüsnü Uğurlu, 10. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Halil Özdemir, 14. Hukuk Dairesi Başkanlığına ise aynı daire üyesi Nesrin Yılmazcan seçildi.

YARGITAY: BAĞIMSIZLIĞI ZEDELEMEZ

- SEÇİLEN BAŞKANLARIN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığına seçilen Yargıtay 17. Ceza Dairesi Başkanı Yıldız, 1956'da Erzurum'un Çat ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980'de mezun olan Yıldız, Manisa, Sason, Zara, Malatya/Yeşilyurt Cumhuriyet Savcılığı, Ayvalık Hakimliği, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu. İngilizce'nin yanı sıra Arapça bilen Yıldız, evli ve üç çocuk babası.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Çamur, 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983'te mezun olan Çamur, Gaziantep, Bitlis/Adilcevaz, Çorum/Bayat, Tokat, Denizli ve Bakırköy Hakimliği yaptı. Çamur, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Gök, 1954 yılında Tosya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979'da mezun olan Gök, Orta, Suşehri, Ladik, Tire, Samsun Hakimliği ile Denizli Ticaret Başkanlığı görevlerini yürüttü. Gök, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Balcı, 1956'da Seyitgazi'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Turizm-İşletme Bölümünden 1976'da, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ise 1981'de mezun olan Balcı, Manisa, İliç, Türkoğlu Hakimliği, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptı. Evli olan Balcı'nın "İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Tazminat Davaları", "İsteğe Bağlı Sigortalılık, Borçlanma, Hizmetlerin Birleştirilmesi", "Bağ-Kur Mevzuatı ve Uygulanması" gibi eserleri ile çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunuyor.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına getirilen Erkuş, 1958'de Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980'de mezun olan Erkuş, İdil, Güney, Bucak, Kastamonu ve Eskişehir Hakimliği görevlerinde bulundu. Erkuş, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Uğurlu, 1957'de Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozceşme beldesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981'de mezun olan Uğurlu, Bolu, Aralık, Şefaatli, Savaştepe Hakimliği, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Uğurlu, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Halil Özdemir, 1966'da Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1989'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Özdemir, Bitlis, Rize/İyidere, Bilecik/Bozüyük ve Konya Hakimliği görevlerini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası Özdemir'in "Sosyal Güvenlik Kanunları" adlı eseri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunuyor.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen Yılmazcan, 1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1975'te mezun olan Yılmazcan, Mardin, Malatya Hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Sincan Hakimliği, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Milli Güvenlik Akademisi Diploması bulunan Yılmazcan, evli ve üç çocuk annesi.