ABD, Türkiye'den DAEŞ'i vurdu!

ABD'nin terör örgütü DAEŞ ile mücadele için Türkiye'nin Suriye sınırı yakınına kurduğu HIMARS füze sistemlerinin devreye girdiği ve bu füzelerle DAEŞ hedeflerinin vurulduğu açıklandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, "HIMARS" adlı füze sisteminin kurulduğu ve devreye girdiği duyuruldu.

Büyükelçiliğin mesajında, "DAEŞ ile mücadelede Türkiye-ABD iş birliğinin en yeni adımı." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, yeni gönderilen HIMARS sistemiyle dün gece Suriye'de Türkiye sınırı yakınındaki DAEŞ hedeflerini vurdu." ifadesini kullandı.





Türkiye ile ABD, 90 kilometre menzile sahip Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) sınır hattına konuşlandırılması için anlaşmaya varmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs sonunda yaptığı açıklamada, sistemin mayıs ayında gelmesi gerekirken ağustosa kaydırıldığını açıklamıştı.