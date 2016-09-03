Atilla Taş ve Gökçe Fırat'a FETÖ tutuklaması

Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada dün tutuklamaya sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklananlar arasında Atilla Taş ve Gökçe Fırat da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve savcı Murat Çağlak'ın talimatı ile yakalanan toplam 12 şüpheliden Ömer ŞAhin, Rasih YIlmaz ve Abdullah Alparslan Akkuş savcılıktan serbest kalırken adli kontrol ile hakimliğe sevk edilen Nurullah Öztürk İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile salındı.

8 KİŞİ SERBEST

Dosyayla ilgili tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheli şahıstan; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Mutlu Çölgeçen ve Murat Aksoy tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken Hakim İbrahim Lorosdağı Levent; Arap, Yunus Tiryaki, hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe ve Ayhan Şİmşek'in ise yurt dışı çıkış yasağı konularak ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.