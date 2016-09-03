BDDK’da 2. FETÖ operasyonu

Takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen işadamları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kişilerin şahsi ve şirket hesaplarını usulsüz bir şekilde incelemeye aldıkları iddia edilen 26 BDDK müfettişi nin tutuklanması ardından Bylock kullanıcı oldukları belirlenen 27 BDDK murakıbı hakkında gözaltı kararı alındı.

17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamları, vakıflar ile bazı bürokratların şahsi ve şirket hesaplarında, 2013-2014 yılları arasında 5 bin 270 kez usulsüz olarak sorgulama yaptığı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce açığa, sonra gözaltına alınan 26 BDDK murakıbı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.

27 BYLOCK KULLANICISI BELİRLENDİ

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurumdaki yapılanmasına ilişkin çalışmalarını yürüten Başsavcı Vekili İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bylock kullanıcısı 27 murakıbın belirlenmesi üzerine harekete geçti.

İŞADAMLARININ HESAPLARINI SORGULAYAN MURAKIPLAR ADLİYEDE!

11 GÖZALTI KARARI

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın talimatı üzerine 27 murakıp hakkında FETÖ üyeliğinden gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması üzerine 11 murakıp ilk etapta gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik ise yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANANLAR

İlk operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen 26 şüphelinin isimleri şöyle: "Enes Arslan, Ali Güleç, Fatih Güneri, Mustafa Yıldız, Tolga Sungur, Gürca Avcı, Kadir Murat Ocaksönmez, Serhat Tiryakioğlu, Mustafa Birdişli, Murat Yıldırım, Bünyamin Savaş, Murat Yalvaç, Rıdvan Topaloğlu, Murat Güçlü, Vural Erkmen, Hakan Pala, Recep Erbay, Hasan Yassıörenli, Erhan Aksu, Rezaman Canik, Faik Atasoy, Naim Kahveci, İbrahim İpbaş, Hüsamettin Yalım, Talha Öcal, Hamit Boyraz"

BDDK MURAKIPLARININ FETÖ SORUŞTURMASI