Çavuşoğlu Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Çin'in Hangcou kentinde bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Çin'in Hangcou kentinde bulunan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Kerry'nin görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele sürecindeki son gelişmeler ve FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci ele alındı.

Bölgesel gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede, Suriye'deki son durum, Münbiç ve Cerablus'taki gelişmeler ve Suriye ile Irak bağlamında DAEŞ'le mücadele konuları değerlendirildi.