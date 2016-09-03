Çin'den flaş 'FETÖ' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, FETÖ ile mücadele konusunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yanında yer aldığını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Çin'in, Türkiye'nin yanında yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra G20 gündemi ele alındı.

Şİ CİNPİNG: ERDOĞAN'I AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUM

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, son derece başarılı geçen Antalya G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hangcou'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"TÜRK HÜKÜMETİNE DESTEK VERİYORUZ"

Şi Cinping, görüşmede, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yanında yer aldığının ifade edildiği görüşmede iki lider, küresel bir sorun olan terörle mücadele konusunda iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.