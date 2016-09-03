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'den flaş 'FETÖ' açıklaması

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 15:07 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 15:11
Çin'den flaş 'FETÖ' açıklaması
Çin'den flaş 'FETÖ' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Devlet Başkanı Şi Cinping, FETÖ ile mücadele konusunda 'nin Türkiye'nin yanında yer aldığını ifade etti.

Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda 'in, Türkiye'nin yanında yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra G20 gündemi ele alındı.

Şİ CİNPİNG: ERDOĞAN'I AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUM

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, son derece başarılı geçen Antalya G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hangcou'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"TÜRK HÜKÜMETİNE DESTEK VERİYORUZ"

Şi Cinping, görüşmede, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yanında yer aldığının ifade edildiği görüşmede iki lider, küresel bir sorun olan terörle mücadele konusunda iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.