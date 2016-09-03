FETÖ'nün el konulan okullarına şehitlerin isimleri verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan iki okula, darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Özel Hareket Polisi Seyit Ahmet Çakır ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Sadettin Bakır'ın ismi verildi.

FETÖ'ye ait olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan okulları gezen Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, buralarda yapılan değişikliklerle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'ten bilgi aldı.

Kaymakam Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında demokrasi şehitlerinin üstün gayret ve çabalarıyla memleketin darbecilere geçit vermediğini söyledi.

FETÖ'nün yıllarca ülkede bağış ve himmet adı altında topladığı haraçlarla yaptırdığı okulların çıkan kararname ve valilik oluruyla millete devredildiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, şu değerlendirmede bulundu:

"'Devraldığımız okulların ikisi de bundan böyle imam hatip okulları olarak eğitim öğretime devam edecektir. Bu iki okulda inşallah imanlı ihsanlı evlatla yetişecek burada Meclisini, külliyesini bombalayan değil milletinin emrinde olan ve milletinin hizmetkarı insanlar ve birilerinin uşağı olmayan gençler yetişecektir. İşte bu nedenle imam hatip anadolu lisesi olarak eğitim verecek okulumuza 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Özel Hareket Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın ismini, imam hatip ortaokulu olarak eğitim verecek olan okulumuza da yine geçtiğimiz aylarda bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrasında Hakkari'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Sadettin Bakır'ın ismini verdik. Bizler bu iki aziz şehidimizin hatırasını bu okullarda yetiştireceğimiz imanlı gençlerle devam ettireceğiz Allah her iki şehidimizden ve ailelerinden razı olsun."