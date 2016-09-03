FETÖ’nün Türkiye imamları 17-25 Aralık için toplanmış

FETÖ’nün ‘Türkiye imamları’nın, 17-25 Aralık döneminde İstanbul’da 2 önemli toplantı düzenledikleri belirlendi. Toplantı bilgisine ise eski MİT imamı Murat Karabulut’un yardımcısı olan Hazim Sesli’ye ait HTS kayıtlarından ulaşıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY iddianamesinde çok ilginç bilgilere yer verildi. İddianameye göre, Uşak polisi, FETÖ'nün bir dönem MİT'ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olduğu belirtilen 'Dr. Sinan' kod adlı Murat Karabulut'un yardımcılığını yapan Sesli Battaniyeleri'nin sahibi Hazim Sesli'nin HTS (cep telefonu) kayıtlarını çıkardı. Habertürk'ün haberine göre HTS kayıtları üzerinden yapılan çalışmalarda, 17-25 Aralık 2013 operasyonları sırasında ve 1 ay sonra FETÖ Türkiye mütevelli üyelerinin İstanbul'da 2 ayrı toplantı yaptığı belirlendi.

İLK TOPLANTILARI OPERASYON ÖNCESİ

25 Aralık operasyonundan bir gün önce 24 Aralık 2013'te İstanbul'da yapılan toplantıya Hazim Sesli, FETÖ Türkiye mütevellisi içerisinde yer alan Mustafa Özcan ve mali konularda yardımcılığını yapan Süleyman Gülez'in de katıldığı saptandı.

HTS kayıtlarına göre, Anafen Okulları Ataşehir Şubesi'nde 26 Ocak 2014 günü de Türkiye genelindeki üst düzey FETÖ mensuplarının katılımıyla 6 saat süren bir toplantı düzenlendi. İddianamede, toplantıya katılanlardan bazıları şöyle sıralandı:

TÜRKİYE MÜTEVELLİSİ

Mustafa Özcan, İsmet Aksoy, Naci Tosun, Mustafa Yeşil, Hidayet Karaca, Ergün Çapan, Sedat Yetişkin.

BÖLGE VE İL SORUMLULARI

İstanbul ili Marmara bölge imamı Ahmet Kirmiç, İzmir'deki üst düzey abilerden Barbaros Kocakurt, Erzurum ili Doğu Anadolu bölge imamı İhsan İnal, Gaziantep ili Güneydoğu Anadolu bölge imamı Mehmet Kocatürk, Trabzon ili Doğu Karadeniz bölge imamı Yüksel Yavaş.

FİNANS SEKTÖRÜ

Asya Katılım Bankası sorumlusu Ali Çelik, Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, Bank Asya Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, Bank Asya Destek Hizmetleri Grup Başkanı Murat Aydoğan.

GÜLEN İÇİN AFRİKA'YA YER BAKMAYA GİTMİŞ

İddianamede, Hazım Sesli'nin FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen'in ABD tarafından sınırdışı edilmesi ihtimali üzerine Güney Afrika'ya yer temin etmek için gittiğine de yer verildi. İddianamede, MASAK raporlarına dayanarak Hazım Sesli'nin, FETÖ'nün paralarını nasıl akladığına ilişkin detaylar da yer aldı. Sesli'nin, çeşitli şirket ve kuruluşlara milyonlarca lira para transferi gerçekleştirerek suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı ve terörizme finansman sağladığı bildirildi.

MURAT KARABULUT KİMDİR?

FETÖ'nün bir dönem MİT'ten sorumlu imamı olan Murat Karabulut, Elazığ Merkez Çalıca Köyü nüfusuna kayıtlı ve 48 yaşında. Karabulut'un 4 Şubat 2014'te yurtdışına çıktığı ve Gülen'in yanına gittiği biliniyor. Karabulut, bu tarihten sonra FETÖ'nün 'Asya imamı' olarak görevlendirildi. 77 kez yurtdışı giriş-çıkış kaydı bulunan Karabulut'un gezilerinin örgütsel faaliyet amaçlı yapıldığı tespit edildi. Hazim Sesli'nin HTS kayıtlarına göre örgütün Ankara Samanyolu Okulları'nda düzenlenen toplantılarına sık sık katılan Karabulut, Cavga Gıda ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin hissedarı. İddianamede Karabulut'un, 17/25 Aralık sürecinde, hükümete karşı darbe sürecini emniyet ve yargı imamları ile planladığı, emniyet imamı olarak görev yapan Osman Hilmi Özdil ile eylem ve fikirbirliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.