Hakkari'de PKK'dan alçak tuzak!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanan 3 asker Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi kırsalında meydana geldi. Zırhlı aracın geçişi esnasında PKK mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması soncu 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari'ye getirildi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerin birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.