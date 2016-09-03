‘İsim isim biliyoruz’

YPG Menbiç’ten çekilmiş izlenimi vermek için taktik uygulasa da üst düzey bir kaynak, “Menbiç’te oturan Suriyelilerin hepsinin isimleri elimizde. YPG’lilerin kaçı Menbiç’ten ayrılmış, hepsini biliyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "YPG Menbiç'ten çekilmedi. Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitlerimize bağlı" açıklamasının perde arkasına SABAH ulaştı. Üst düzey bir kaynak, "Menbiç'i yakından izliyoruz. Elimizde Menbiç'te oturan Suriyelilerin hepsinin isimleri var" dedi ve ekledi: "Hangisi PKK'lı, hangisi dışarıdan gelmiş, kim kaç yıldır orada yaşıyor, YPG/PKK'lıların kaçı Menbiç'ten ayrılmış, hepsini biliyoruz. Elimizdeki verilere göre YPG henüz Menbiç'ten çekilmedi" dedi. Bazı YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilse de önemli bir kısmı Menbiç'te kalıp, kılık değiştirip, farklı üniformalarla gizlenmeye çalıştı. Başta Kobani olmak üzere çeşitli yerlerden Menbiç'e gönderildi. Geçen hafta 40 ve 60 kişilik iki terörist grubun Menbiç'e kaydırıldığı öğrenildi.



MENB İÇ'İ SAHİPLERİ YÖNETSİN

Ankara, DAEŞ ile mücadele ederken Münbiç'te de bir oldu bittiye izin verilmeyeceğini ve YPG'nin planlarıyla ilgili kaygılarını Washington'a ileterek "Menbiç'in önemli bir kısmı Araplardan oluşuyor. Suriye'nin kuzeyinin tümünde demografi değişimine karşı olduğumuz gibi burada da karşıyız. Menbiç'i Menbiçliler yönetsin" mesajı verdi. Kent yönetiminde, çoğunluğu YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de yer almasını isteyen ABD'ye, SDG içinde az sayıda Menbiçli olduğu mesajı verilerek şöyle denildi: "SDG içindeki Menbiçlilerin yönetime katılmasını biz de destekliyoruz. Ancak Menbiç dışından gelen özellikle terörist YPG unsurlarını kabul etmeyeceğiz. Onlar geldiği yere gidecek, Fırat'ın batısına çekilecek."



ARAP LAR YPG'YE SAVAŞ AÇTI

Suriye'deki yerel haber kaynakları, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içindeki bazı Arap unsurların Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ile çatışmayı reddederek, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile çatışmaya girdiğini iddia etti. Orient haber sitesi bu Arap güçlerinin Tel Abyad'ın güneyinde bazı belde ve köyleri YPG'den aldığını duyurdu. Çatışmaların devam ettiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. YPG milisleri, SDG'yi oluşturan kuvvetler arasında en önemlisi olarak öne çıkıyor. Bunun sebebi olarak YPG'nin Arapların tarlalarına ve ürünlerine el koyması, Arap çocuklarını zorla silah altına alması gösteriliyor. Öte yandan Ankara, güneyden Afrin'e ulaşmaya çalışan YPG ile yaşanacak olası bir çatışmada sahadaki ABD'li danışmanların zarar görmemesi için koordinat verilmesi istendi. Ancak bu konuda bir dönüş yapılmadı.



'TÜRKİYE İLE SINIRI KALMAYACAK'

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Yüzbaşı Jeff Davis, Fırat Kalkanı operasyonuyla DAEŞ'in dış dünyayla iletişiminin kaybolma noktasına geldiğini söyledi. DAEŞ'in Türkiye'yle olan sınırının 25 kilometrelik bir koridora kadar düştüğünü söyleydi. Davis terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin de üç gündür Türk askerlerine yönelik bir harekete girişmediğini iddia etti.