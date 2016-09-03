İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 39 ilçede saat 20.00'de "Yeditepe Huzur" uygulaması başlatıldı. Asayiş uygulaması esnasında İl emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de ilçelerindeki uygulama noktalarında hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini yerinde denetledikleri öğrenildi.

"Sabit uygulama" ve "Umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polislerin, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yapacağı bildirildi.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek verirken deniz polisi de denizde kontrollerini sürdürüyor.