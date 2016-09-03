Katar Başsavcısı İstanbul’da Türk savcılarla buluştu

İstanbul Başsavcılığı, Türkiye’de bulunan Katar Başsavcısı Dr. Ali Bin Fetais Al-Marri’yi yemekte ağırladı.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Katar Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yemekte ağırlandı.



Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı'nda onuruna yemek düzenlenen Katar Başsavcısı Dr. Ali Bin Fetais Al-Marri'ye beraberindeki heyet eşlik etti.

Yemekte Başsavcı İrfan Fidan'ın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Uçar, Mehmet Akif Ekinci, Fuzuli Aydoğdu, Hasan Yılmaz, Hacı Hasan Bölükbaşı ve Ateş Sözen de bulundu. Yemekte Katar ve Türk adalet sitemlerine ilişkin bilgi ve görüş alış-verişinde bulunuldu.

Katar Başsavcısı geçtiğimiz günlerde de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı ziyaret etmişti.