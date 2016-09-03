Kumpaslara karşı Adli Tıp’ta özel daire

Son çıkan KHK ile FETÖ'nün şimdiye kadar ortaya çıkan ve çıkabilecek her türlü bilişim kumpaslarına karşı özel daire kuruldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki 7. ihtisas dairesi olacak bu birimde 171'i merkez, 121'i taşra teşkilatında olmak üzere 292 kişilik bilişim ordusu görevlendirilecek. Daire, soruşturmalar sırasında ortaya çıkan telefon tapelerinin montaj olup olmadığından soruşturmaların şüphelilerinde ele geçen taşınabilir bellek ve CD gibi materyallerdeki verilerin doğruluğunu araştıracak. Bu Daire örneğin, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki hava kontrol merkezinin nasıl idare edildiğine ilişkin verileri de inceleyecek. KHK'ya göre kendi istekleriyle emekli olan veya istifa eden hakim ve savcılar tekrar mesleğe dönebilecekler.