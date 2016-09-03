Meslekten ihraç edilen askeri hakimlerin isimleri açıklandı

Resmi Gazete'de, 76 askeri hakimin meslekten ihracına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde KHK ile kurulan komisyon kararı yayımlandı.

Komisyon kararında, aralarında eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu askeri hakimlerin ihraçlarına ilişkin gerekçelere yer verildi.

Kararda, özellikle örgütten ayrılan FETÖ/PDY üyelerinin kamuoyuna yansıyan beyanlarında, FETÖ/PDY'nin en çok önem verdiği meslek gruplarından birinin askeri hakimlik olduğu, bu amaçla askeri hakim olması için belirlenen hukuk fakültesi öğrencilerinin başka bir kamu görevini talep etmelerinin suç örgütünce kabul edilmediği belirtildi.

Kararda, ayrıca HSYK tarafından yapılan çalışmada birçok askeri hakimin aynı zamanda adli ve idari yargı hakimliğini kazanmasına rağmen, askerlik hizmetinin zorluklarını ve zorunlu hizmet süresinin 10 yıl olmasını bir kenara bırakarak askeri hakimliği tercih ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.

"FETÖ'NÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

FETÖ/PDY'nin askeri yargıya verdiği önemin nedeninin yaşanan süreçlerde açıkça ortaya çıktığına işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Komutanların hukuka verdiği önem ve adli müşavirlerine duyduğu güven, bazı askeri yargı mensuplarınca birçok yerde kötüye kullanılarak, komutanların kararlarının FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda yönlendirilmesine çalışılmıştır. Hukuk dışı soruşturma emirleri, soruşturma ve kovuşturmalarla FETÖ/PDY'nin kendisine engel olarak gördüğü TSK personelinin terfi, atama ve görevlendirmeleri engellenmiş, bu personel yerine FETÖ/PDY mensuplarının TSK'nın etkin noktalarında görev alması sağlanmıştır."

FETÖ/PDY mensubu ya da bu suç örgütüyle iltisaklı TSK personelinin yaptıkları tüm hukuksuzluklara rağmen, haklarında soruşturma emri verilmediğinin vurgulandığı kararda, soruşturma emri verilenlerin ise kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararlar ve kovuşturmaların beraat kararlarıyla sonuçlandırılarak korunduğu, bu yolla da etkinliklerinin devamının sağlandığı belirtildi.

Özellikle GATA, Harp Akademisi, Harp Okulları ve TSK'ya ait diğer eğitim kurumlarında görevli bulunup FETÖ/PDY mensubu olmayan personelin akademik yükselme, görevlendirme ve diğer işlemlerinin yapılan soruşturmalar marifetiyle engellendiği bildirilen kararda, bu eğitim kurumlarında görev alacak ve geleceğin komuta kademesini yetiştirecek personelin FETÖ/PDY mensuplarından oluşmasının sağlandığı ifade edildi.

"EYLEMLERİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR"

Kararda, şu tespitlere yer verildi: "Özellikle emniyet ve adli yargıdaki FETÖ/PDY mensuplarıyla uyum içinde çalışan askeri hakimlerin, bu yargı makamlarından gelen bilgi ve belgelere yönelik değerlendirmeleri personel aleyhine olacak şekilde oluşturularak, FETÖ/PDY mensubu olmayan askeri personelin kumpas davaları olarak bilinen davalarda mahkumiyetleri yönünde kararlar ihdasına yol açılmıştır.

Askeri yargıda yer alan ve FETÖ/PDY mensubu olan bazı askeri hakimlerin eylemleriyle FETÖ/PDY'nin TSK'nın en hayati damarlarına sızması sağlanmış ve 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen menfur darbe girişimi gibi ülkemizin geleceğine, birliğine ve dirliğine yönelik yasa dışı eylemlerin önü açılmıştır."

Örgütün TSK'nın yönetim kadrolarına sızmaya çalıştığının açık olduğu vurgulanan kararda, örgütün ilköğretim çağındaki çocukları "abi" olarak nitelenen, kod adı kullanan kişilerce ev, dershane, okul gibi örgüt hücrelerinde TSK'ya katılmaları için eğittikleri belirtildi.

TSK'ya katılmaları için eğitilen çocukların genelde gelir düzeyi düşük ailelerden seçildiğine ve ailelerin temiz din duygularının sömürüldüğüne değinilen kararda, şunlar kaydedildi:



"TSK'da bir gelecek vadedip daha ilköğretim çağında TSK'ya katılmak üzere hazırladıkları, ders çalıştırmak üzere toplanan bu çocukları, akabinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi firari şüpheli/sanık Fetullah Gülen'in sapkın dinsel mantık ve İslam ile hiçbir bağ ve ilintisi olmayan kitap ve öğretileriyle tanıştırdıkları, suç örgütü kurucusu ve yöneticisi şüpheli/sanık Fetullah Gülen'e mantıkla ve İslam ile kabulü mümkün olmayan kutsiyetler atfederek örgütsel hiyerarşi içindeki bağlarını pekiştirdikleri, bu kapsamda askeri okullara yerleştirilmelerinde örgütsel fayda gördükleri ilköğretim çağındaki, genelde gelir düzeyi düşük ailelerin zeki çocuklarını benzeri beyin yıkama metotlarıyla sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak itaati esas alan, biat kültürüne körü körüne bağlı insan tipi haline getirdikten sonra, bu kişilere yine örgüt mensubu TSK personelinden temin ettikleri soruları vererek askeri okul sınavlarını kazanmalarını sağladıkları, özellikle senaryolaştırma yöntemleriyle mülakatlara hazırladıkları, yine örgüt hiyerarşisi içindeki sınav komisyonlarında yer alan TSK personeli marifetiyle mülakatları ve örgüt üyesi askeri doktorlar marifetiyle sağlık muayenelerini geçmelerini sağladıkları, tüm bu askeri okullara giriş sınav süreçlerinde, örgüt üyesi olmayan askeri öğrenci adaylarının yazılı sınavlarda başarılı olsalar bile mülakatlarda ve sağlık muayenelerinde elendikleri, bu yolla daha genç yaşlardaki FETÖ/PDY mensuplarının, TSK'nın hiyerarşisine nüfuz etmeye başladığı açıktır."

İhraç edilen 76 askeri hakimin isimleri şöyle:



"Hakim albaylar Muharrem Köse, Erhan Ermişoğlu, Mehmet Oğuz Akkuş, İsmail Karataş, Mehmet Ali Almış, Mehmet Emin Yapar, Yunus Yılmaz, Seyfi Bulduk,

Hakim yarbaylar Ali Müjdat Eski, Muhsin Özyurt, Uğur Aydın,

Hakim binbaşılar Yasin Akdeniz, Selahattin Karakaya, Erkan Ağın, Kurtuluş Kaya,

Hakim yüzbaşılar Sefa Mumcu, İbrahim Alpsoy, Fahri Karakaya, Erhan Alp,

Hakim üsteğmenler Hasan Hüseyin Şahin, Mustafa Can, Harun Birol Mert, Cemal Yurtseven, Sezer Çitli, Abdulcelil Türkdoğan, Gültekin Özdemir, Selma Yılmaz Çitli, İsmail Savcı, Orhan Çelik, Uğur Tural, Gani Çetintaş, Beytullah Abakam, Ramazan Avcı, Rıdvan Akay, Muhammet Vuran, Muhammed Tekinşen, Abdulkadir Demir, Fatih Dağlı, Hamza Badıllı, Şuayip Karayel, Hüseyin Cansever, İsmail Siyahgül, Faruk Savaş, Sezai Zengin, Muhammet Yüksel, Murat Yıldız, Ahmet Peksöz, Fatih Taşkın, Mustafa Kayıkçı, Celalettin Kuga, Musa Birlik, Fahrettin Güngör,

Hakim teğmenler Cennet Eda Sezen, Yusuf Aslan, Yakup Cemil Kahveci,

Askeri hakim yüzbaşılar Necmettin Aksoy, Nazmi Şengül, Kani Yolcu, Hüseyin Çakan, İrfan Ay,

Askeri hakim üsteğmenler Oğuz Sekmen, Feyyaz Erkam Saraç, Erol Körnez, Şafak Kadir Baran, Muhammed Bıçakçıgil, İsmail Pektaş,

Askeri hakim teğmenler Seyfullah Özkan, Mustafa Bek

Hava hakim albay Şaban Ümit Gül,

Hava hakim yüzbaşılar İlhan İpek, Özgür Tüfekçi, Mehmet Burak Kızıltan,

Hava hakim üsteğmenler Fatih Bağlan, Emrah Gül, Cevher Eren, İhsan Hoş."