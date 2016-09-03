Türk Telekom'da FETÖ operasyonu: 37 tutuklama

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Türk Telekom'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı verilen aralarında Türk Telekom çalışanlarının da bulunduğu 89 kişiden yakalanan 58'i emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Bylock uygulamasını kullandığı belirtilen 58 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 21 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheli arama çalışmaları sürüyor.

Türk Telekom'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınanlardan 11'i tutuklanmıştı.