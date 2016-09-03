Van'da çatışma: 8 şehidimiz var

Van’ ın Çaldıran İlçesi Tendürek dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 1 teğmen, 2 astsubay ve 5 uzman çavuş şehit olurken, 8 asker de yaralandı. Çatışmada 11 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda bölücü terör örgütü unsurlarına karşı yürütülen operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 Eylül 2016 günü çıkan çatışmada 1 teğmen, 2 astsubay ve 5 uzman çavuş olmak üzere 8 askerimiz şehit olmuş, 8 askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerimizde tedavileri devam etmekte olup durumları iyidir. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede hava destekli operasyon devam etmektedir. Operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."