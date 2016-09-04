5 olayda kullanılan tabancalar DHKP-C operasyonunda ele geçirildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos Salı günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sultangazi'de bir eve düzenlediği operasyonda ele geçirilen 4 tabanca ve çok sayıda mermiyi inceledi. Yapılan incelemede tabancaların 5 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos Salı günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sultangazi'de bir eve düzenlediği operasyonda ele geçirilen 4 tabanca ve çok sayıda mermiyi inceledi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nce yapılan incelemede tabancaların 5 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.
Tabancaların bulunduğu evde operasyon sırasında gözaltına alınan M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül Cuma günü adliyeye sevk edildi. M.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tabancaların kullanıldığı olaylar ise şu şekilde sıralandı:
-24 Kasım 2014'te Ümraniye'de bululnan bir AK Parti mahalle temsilciliğine molotof kokteyli atılması ve ateş açılması,
-13 Mart Pazar günü Sultangazi Gazi Kent Ormanı'nda bir otomobilin taranması,
-09 Nisan Cumartesi günü Sultangazi Tuz Deposu Kavşağında bombalı pankart ve olay yerinde bir boş kovan bulunması,
-01 Mayıs Pazar günü TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde su tahliye kanalında piknik tüpüne bağlanmış bombalı pankartın çevresinde 9 boş kovanın bulunması olayı,
-27 Haziran Pazartesi günü Sultangazi'de bir otomobile ateş edilmesi olayı.