5 olayda kullanılan tabancalar DHKP-C operasyonunda ele geçirildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos Salı günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sultangazi'de bir eve düzenlediği operasyonda ele geçirilen 4 tabanca ve çok sayıda mermiyi inceledi. Yapılan incelemede tabancaların 5 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos Salı günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sultangazi'de bir eve düzenlediği operasyonda ele geçirilen 4 tabanca ve çok sayıda mermiyi inceledi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nce yapılan incelemede tabancaların 5 farklı olayda kullanıldığı belirlendi.



Tabancaların bulunduğu evde operasyon sırasında gözaltına alınan M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül Cuma günü adliyeye sevk edildi. M.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tabancaların kullanıldığı olaylar ise şu şekilde sıralandı:

-24 Kasım 2014'te Ümraniye'de bululnan bir AK Parti mahalle temsilciliğine molotof kokteyli atılması ve ateş açılması,



-13 Mart Pazar günü Sultangazi Gazi Kent Ormanı'nda bir otomobilin taranması,



-09 Nisan Cumartesi günü Sultangazi Tuz Deposu Kavşağında bombalı pankart ve olay yerinde bir boş kovan bulunması,



-01 Mayıs Pazar günü TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde su tahliye kanalında piknik tüpüne bağlanmış bombalı pankartın çevresinde 9 boş kovanın bulunması olayı,



-27 Haziran Pazartesi günü Sultangazi'de bir otomobile ateş edilmesi olayı.