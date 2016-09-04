Başbakan Binali Yıldırım Güneydoğu teşvik paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da Güneydoğu yatırım hamlesini açıkladı. Açıklama 23 ili kapsıyor.

Başbakan konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiiri ile başladı

Başbakan Yıldırım'dan Demirtaş'a sert tepki

İŞTE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

23 ilde sağlanacak istihdam olanağı ile 200 bin vatandaşımıza iş ve aş temin edeceğiz

351 tane sağlıklı yaşam merkezi yapıyoruz. Spor için ayırdığımız bütçe 434 milyon lira

DEVLET İHTİYAÇ DUYDUĞU ALIMI BU BÖLGEDEKİ FABRİKALARDAN YAPACAK

Merkezlerin her birine fuar yapacağız. Devletrin ihtiyaç duyduğu alımları buradaki fabrikalardan yapacağız.

Birinci hedefimiz göz yaşını dindirmek. 15 Temmuz'da yaptığınızı yapmaya devam edin. Bayraklarınızı sallayın. Onların sonu yakın

Size güzel bir haber vereyim; 2015 yılına göre dağa çıkan kişi sayısında 10 kat azalma oldu. Bu milletin çocuklarını size yedirmeyeceğiz.

YATIRIMCIYA SIFIR FAİZLİ KREDİ

Makina alınmları için sıfır faizli kredi vereceğiz. Yeter ki yatırımcı gelsin. Buradaki insanımızın yüzü gülsün

Yatırım yapmak isteyenlere fabrikasının devlet yapıp teslim edecek. Sabit yatırım için para harcamayacak

CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURULUYOR

23 ilimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Bu cazibe merkezlerini 5 ana kümeye ayırdık.

Teröre en güzel cevap dur durak bilmeden yatırımlara etmek. ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak

Terörden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. vermeye devam edeceğiz. 202 milyon lira bütçe ayırdık 6 bin aileye verdiğimiz yardım miktarını yükseltiyoruz.

67 BİN YENİ KONUT YAPILACAK



23 ilde toplam 67 bin yeni konut yapacağız. 15 tane yeni hastane yapılacak. 51 karakol yapılacak

CİZRE YÜKSEKOVA'DA KONUTLAR...

1 ay sonra Cizre'de 2500 konutun inşaatları yükselecek. 2 ay içinde Yüksekova'da 1500 konut başlamış olacak. Bütün dükkanlar ahşap, taş mimari ile yenilecek. Bütün evleri tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapacağız. Hz. Süleyman Camii'nin etrafını yenileyeceğiz.

3 İLE YENİ STADYUM YAPILACAK

Batman, Diyarbakır ve Malatya'ya 3 yeni stadyum geliyor.

Evlerinden olmuş vatandaşlarımızın yeni evleri teslim ediklene kadarı kiralarını biz vereceğiz. Toplam 10 katrilyon lira para harcayağcağız

Hz. Süleyman Camii'nin çevresini restore edeceğiz. Sur içinde 7 bin Hakkari ve Yüksekova;'da 10 bin 750 konut yapılacak. Toplam 36 bin yeni konut yapıp teslim edeceğiz.

Terörden zarar gören şehirlerimizi tamamen yeniliyoruz. Sur içinde yıkılan yerlerden başlayarak bütün evleri tarihi dokusunu koruyarak yeniden yapacağız.

Operasyonlar güvenlik şartları oluşana dek devam edecek. çözüm mözüm yok. çözüm milletin kendisi.

ALMANYA'DAN KONUŞACAĞINIZA GELİN KATLİAM YAPTIĞINIZ YERDEN KONUŞUN

HDP başkanı Almanya'dan sesleniyor; "PKK'yı terör örgütü olarak tanımıyorum" diyor...Almanya'dan konuşacağınıza gel de katliam yaptığınız yerde konuşun

Sur için çok katlı binalar yapılmayacak. Sur'un tarihi dokusunu gözümüz gibi koruyacağız.

Terör örgütüne lojistik destek verenler hesabını verecekler.

Terör örgütleri ile hareket eedenler karşılıpını görecek teröristlerle olmayan yerel yöneticilerin çeknecek bir şeyi yok ama diğerleri hesap verecek

Topraklarımıza fitne tohumu ekmek istiyorlar. mezhepler etnik kimlikler bu topraklarda yetişemez. Bizim acılarımız, sevinçlerimiz bir olmaya devam edecek.

SURİYE'DE YAPAY DEVLET KURULMASINA GEÇİT VERİLMEYECEK

Suriyenin kuzeyinde yapay bier devlet kurulmasına geçit verilmeyecek. Verdiğimiz mücadele terör ve teröristlerle

Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı operasyonu Suriye'nin toprak bütünlüğü için. Bizim Suriye ile sınırımız var. Asıl binlerce km uzaktan gelenlerin Suriye'de ne işi var

PKK'nın eline silah verenlerle DAEŞ'in eline silah verenler aynı odaklardır

Bütün terör örgütlerini yok edeceğiz. bu ülkeyi bölmek isteyenler asla çözümün bir parçası değildir ve olamazlar. Çözüm milletin kensidisir

15 Temmuz'da vatanın bütünlüğünden yana güçlü bir irade ortaya koydunuz. Eli kanlı örgütlere verdiğiniz cevap için teşekkür ederim

Kendini gizleyen bir ihanet şebekesi vardı. 15 Temmuz'da bu karanlık el sizin yumruğunuzla kırıldı. Diyarbakır teröre değil kardeşliğe selam durdu

Doğu Anadolu ve Güneydoğou Anadolu'nın yüzünün güldürmek için buradayız

Kardeşlik için buradayız, mutlu bir Türkiye, mutlu bir bölge, mutlu bir diyarbakır için buradayız.

Yeni bir başlangıç için Diyarbakır'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz