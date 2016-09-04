Başbakan Binali Yıldırım Güneydoğu teşvik paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da Güneydoğu yatırım hamlesini açıkladı. Açıklama 23 ili kapsıyor.
Başbakan konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiiri ile başladı
Başbakan Yıldırım'dan Demirtaş'a sert tepki
İŞTE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI
23 ilde sağlanacak istihdam olanağı ile 200 bin vatandaşımıza iş ve aş temin edeceğiz
351 tane sağlıklı yaşam merkezi yapıyoruz. Spor için ayırdığımız bütçe 434 milyon lira
DEVLET İHTİYAÇ DUYDUĞU ALIMI BU BÖLGEDEKİ FABRİKALARDAN YAPACAK
Merkezlerin her birine fuar yapacağız. Devletrin ihtiyaç duyduğu alımları buradaki fabrikalardan yapacağız.
Birinci hedefimiz göz yaşını dindirmek. 15 Temmuz'da yaptığınızı yapmaya devam edin. Bayraklarınızı sallayın. Onların sonu yakın
Size güzel bir haber vereyim; 2015 yılına göre dağa çıkan kişi sayısında 10 kat azalma oldu. Bu milletin çocuklarını size yedirmeyeceğiz.
YATIRIMCIYA SIFIR FAİZLİ KREDİ
Makina alınmları için sıfır faizli kredi vereceğiz. Yeter ki yatırımcı gelsin. Buradaki insanımızın yüzü gülsün
Yatırım yapmak isteyenlere fabrikasının devlet yapıp teslim edecek. Sabit yatırım için para harcamayacak
CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURULUYOR
23 ilimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Bu cazibe merkezlerini 5 ana kümeye ayırdık.
Teröre en güzel cevap dur durak bilmeden yatırımlara etmek. ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak
Terörden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. vermeye devam edeceğiz. 202 milyon lira bütçe ayırdık 6 bin aileye verdiğimiz yardım miktarını yükseltiyoruz.
67 BİN YENİ KONUT YAPILACAK
23 ilde toplam 67 bin yeni konut yapacağız. 15 tane yeni hastane yapılacak. 51 karakol yapılacak
CİZRE YÜKSEKOVA'DA KONUTLAR...
1 ay sonra Cizre'de 2500 konutun inşaatları yükselecek. 2 ay içinde Yüksekova'da 1500 konut başlamış olacak. Bütün dükkanlar ahşap, taş mimari ile yenilecek. Bütün evleri tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapacağız. Hz. Süleyman Camii'nin etrafını yenileyeceğiz.
3 İLE YENİ STADYUM YAPILACAK
Batman, Diyarbakır ve Malatya'ya 3 yeni stadyum geliyor.
Evlerinden olmuş vatandaşlarımızın yeni evleri teslim ediklene kadarı kiralarını biz vereceğiz. Toplam 10 katrilyon lira para harcayağcağız
Sur için çok katlı binalar yapılmayacak. Sur'un tarihi dokusunu gözümüz gibi koruyacağız.
Terör örgütüne lojistik destek verenler hesabını verecekler.
Suriyenin kuzeyinde yapay bier devlet kurulmasına geçit verilmeyecek. Verdiğimiz mücadele terör ve teröristlerle
Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı operasyonu Suriye'nin toprak bütünlüğü için. Bizim Suriye ile sınırımız var. Asıl binlerce km uzaktan gelenlerin Suriye'de ne işi var
PKK'nın eline silah verenlerle DAEŞ'in eline silah verenler aynı odaklardır
Bütün terör örgütlerini yok edeceğiz. bu ülkeyi bölmek isteyenler asla çözümün bir parçası değildir ve olamazlar. Çözüm milletin kensidisir
15 Temmuz'da vatanın bütünlüğünden yana güçlü bir irade ortaya koydunuz. Eli kanlı örgütlere verdiğiniz cevap için teşekkür ederim
Kendini gizleyen bir ihanet şebekesi vardı. 15 Temmuz'da bu karanlık el sizin yumruğunuzla kırıldı. Diyarbakır teröre değil kardeşliğe selam durdu
Doğu Anadolu ve Güneydoğou Anadolu'nın yüzünün güldürmek için buradayız
Kardeşlik için buradayız, mutlu bir Türkiye, mutlu bir bölge, mutlu bir diyarbakır için buradayız.
Yeni bir başlangıç için Diyarbakır'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz