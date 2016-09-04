G20'de Japonya lideri Abe Erdoğan ile konuştu

G20 zirvesinde Sinop'a Nükleer Santral yapacak olan Japonya'nın Erdoğan ile konuştuğu anlar kameralara yansıdı.

Çin'in ev sahipliği yaptığı G20 zirvesinde liderlerin gözü hain darbe girişimine karşı demokrasi destanı yazan Türkiye'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme yaptığı tüm liderlerden gerek Suriye'deki terör şebekelerine, gerek Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele konusunda tam destek aldı.

JAPONYA'NIN ERDOĞAN İLGİSİ

Zirvede fotoğraflanan karelerden birinde Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki görüşme dikkat çekti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank iletişimi sağlarken, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Erdoğan'la konuştuğu görüldü.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ

3 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye'ye yapılan resmi bir ziyaretle Japonya üst düzey heyeti Sinop Nükleer Santrali projesi için Türk heyeti ile görüşmüştü. Japonya ile imzalanan devletlerarası anlaşma sonucunda santralin yapımı ve daha sonra da 2017 yılında inşaasına başlanması kararlaştırılmıştı.