FETÖ’nün finans ayağıyla ilgili hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Gülen’in, Vatikan’da görüştüğü Papa 2. Jean Paul tarafından “gizli kardinal” olarak atandığı ortaya çıktı...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda, ABD'den dönen işadamı Emir Ağbaş ve Mehmet Çelikarslan havalimanında gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Zafer Dur'un hazırladığı 56 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 2'si tutuklu 3 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı Zafer Dur tarafından kaleme alınan iddianamede FETÖ'nün TSK içindeki yapılanması ile ilgili çarpıcı bir tespit yer aldı. Daha önceki FETÖ mensuplarının ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan iddianamede, TSK içinde general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin kişinin FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

TSK içindeki FETÖ yapılanması ile ilgili iddianamede, "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu büyüklükte operasyonel bir güce ve mensup sayısına ulaşabilmeleri devletin bekası açısından üzerinde hassasiyetli durulması ve incelenmesi gereken çok önemli bir vakadır" denildi. İddianamede Gülen'in ABD'ye gitmeden yaklaşık bir yıl önce, 9 Şubat 1998'de Vatikan'da Papa 2. Jean Paul'le görüştüğü belirtilerek, "Papa 2. Jean Paul'ün bu görüşmeden 12 gün sonra atadığı 20 kardinal yanında 100 yıla yakın süredir kullanmadığı 'in pecture' uygulaması ile ismini açıklamadığı iki gizli kardinal atadı. Atanan gizli kardinallerden birinin Fetullah Gülen olduğu iddiası bu bağlamda üzerinde durulması gereken iddialardandır. 21 Şubat 1998'de resmiyet kazanarak yürürlüğü giren bu atamada Papalık hakkının kullanıldığı 'in pecture' teriminin anlamı 'Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı' anlamına geldiği, aynı zamanda 'kendi ülkesinde kimliğini gizleyen başka dine mensup kişi' anlamını da barındırmaktadır" denildi.



PAPA'YA MEKTUP

İddianamede, Gülen'in savunduğu "dinler arası diyalog" adı altında İslam inancının temeli ile bağdaşmayan faaliyetlerin yürütüldüğü de ifade edildi. Darbe girişimi sonrasında kapatılan Aksiyon Dergisi'nin, 10'uncu yıl özel sayısının "İnsanlık Onu Bekliyor Hz. İsa" kapağıyla çıkması örnek olarak gösterildi. İddianamede Gülen'in Edirne'de vaizlik yaptığı tarihlerde kiliseye yazdığı iddia edilen mektubun önemli olduğunun altı çizilirken, FETÖ liderinin "Vatikan'ın gizli kardinali" olduğu üzerinde araştırmalar yapan ve "Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri" isimli kitabı yazan Aytunç Altındal'ın bu nedenle sürekli ölüm tehdidi almasının da "düşündürücü" olduğu belirtildi... (Takvim)