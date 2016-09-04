Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan piyade uzman çavuşlar Hulusi Emre Dilci (22) ve Murat Demirçi (24) için memleketleri Adana'da tören düzenlendi.

Dilci ve Demirçi'nin cenazeleri, uçakla getirildikleri Adana'da törenin düzenleneceği Merkez Sabancı Camisi'ne götürüldü.

Tören sırasında Dilci ve Demirçi'nin ailesi ve yakınları tabutlara sarılıp gözyaşı döktü. Demirçi'nin 10 yaşındaki kız kardeşi Sude, üzerinde Türk bayrağı olan 9 yaşındaki kardeşi İsmail ile askerden izin alarak gelen kardeşi Veli Demirçi de törene katıldı. Veli Demirçi, kardeşini asker selamı vererek uğurladı.

İl Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Dilci'nin cenazesi Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Demirçi'nin cenazesi ise toprağa verilmek üzere Aladağ ilçesine gönderildi.

Törene, Dilci ve Demirçi'nin ailelerinin yanı sıra, Vali Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile askeri ve mülki erkan katıldı.