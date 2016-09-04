Kağıthane’de şiddetli patlama: 4 yaralı

Kağıthane’de bir eğlence mekanına motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişi içeriye parça tesirli ses bombası atarak kaçtı. Meydana gelen olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Kağıthane'de bir eğlence mekanınakimliği belirsiz kişilerce parça tesirli ses bombası atıldı. Bu esnada olay yerinde olan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis motosikletle kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay Çağlayan Mahallesi, Park sokak içerisinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 01.30 sıralarında yüzleri maskeli motosikletli iki kişi, eğlence mekanının önünden geçtikleri esnada ellerindeki poşeti açık kapıdan içeriye fırlatıp, kaçtı. Mekan çalışanlarından Refik T. poşeti alarak sokağa attı. Kısa bir süre sonra poşet büyük bir gürültüyle patladı.







4 KİŞİ YARALANDI



Patlama esnasında kapı önünde bulunan Murat, Refik, Hamza ve Yakup T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEVREDE HASAR OLUŞTU



Öte yandan patlamanın etkisi ile sokakta bulunan bazı binaların camları kırıldı. Park halinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayın meydana geldiği sokağı şerit çekerek kapatırken, Özel harekât polisleri çevre güvenliğini sağladı. Bu esnada olay yeri inceleme ekipleri mekân girişinde ve sokak içerisinde delil aradı.

"BABAM GÖK GÜRÜLTÜSÜ SANDI"



Patlama nedeniyle sokağa çıkan mahalleli büyük korku yaşarken, Park sokakta oturan Kartal Haymana isimli bir vatandaş olayı şöyle anlattı: "Evde ailemle oturuyordum. Bir ses duyduk. Babam gök gürültüsü sandı. Sokağa çıktık. Arkadaşım patlama esnasında sokaktaymış. Aldığım bilgiye motosikletli iki kişi gelip, elindeki poşeti bırakmış. Yoldan geçen iki, üç kişi yaralanmış. Ambulanslar hastaneye götürmüş" Polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.