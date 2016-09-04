Karabük'te 17 emniyet mensubu gözaltına alındı!

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenledi.

Operasyonda, şube müdürü K.A, emniyet amiri Ç.Ç, komiser yardımcıları F.B, M.S, İ.A, A.A, A.B, A.D, M.H, Z.B, H.D, S.B, S.N, H.Ş, D.Y, M.K ve M.D gözaltına alındı.

Kentte dün gece geç saatlerde de iş adamları A.S.G, Ş.T, M.E, F. K ve H.K ile öğretmen E.E'de gözaltına alınmıştı.

Toplam 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.