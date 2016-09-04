Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda Emniyet Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü K.A., Emniyet Amiri Ç.Ç., Komiser Yardımcıları F.B.,M.S.,İ.A.,A.A.,A.B.,A.D.,M.H, Z.B., H.D.,S.B.,S.N.,H.Ş.,D.Y., M.K. ve M.D. iş adamları A.S.G, Ş.T, M.E, F. K ve H.K ile öğretmen E.E gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.