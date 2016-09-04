ARKADAŞINA GÖNDER Karabük’te FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’te FETÖ operasyonu: 23 ki gözaltına alındı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 17:18

'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün darbe girimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda Emniyet Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü K.A., Emniyet Amiri Ç.Ç., Komiser Yardımcıları F.B.,M.S.,İ.A.,A.A.,A.B.,A.D.,M.H, Z.B., H.D.,S.B.,S.N.,H.Ş.,D.Y., M.K. ve M.D. iş adamları A.S.G, Ş.T, M.E, F. K ve H.K ile öğretmen E.E gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.