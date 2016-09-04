Kumpas raporu tehditle alınmış

'Islak imza' raporununun bilirkişisi Özlem Karslı: İmza basit ve taklit edilebilirdi. Ancak Jandarma Kriminal Daire ve Şube başkanı istedikleri yönde rapor vermemiz için baskı yaptı.

Kumpas soruşturmasında tutuklanan Özlem Karslı'nın poliste verdiği ifadesinde 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' belgesiyle Emekli Albay Dursun Çiçek'e kumpas kurulduğunu itiraf etti. AKŞAM'ın elde ettiği ifadelere göre, 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' belgesini inceleyen Doküman İnceleme Uzmanı Karslı, Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu'nun kendisine baskı kurduğunu belirtti.

İŞTE KUMPAS İTİRAFLARI

Karslı'nın poliste verdiği ifadede şu sözlerle yer verildi: "Jandarma Kriminal Daire Başkanı'nın direkt bir talimatı olmadı. Belge incelenirken bizim odamıza gelip teker teker sorular sordu. Ben elimdeki belgeyi incelerken benim ne yaptığımı inceledi. Ayrıca bu belge laboratuvarıma geldiğinde Şube Müdürü Salih Sala'nın emri ile laboratuvar önüne kimsenin girmemesi için olay yeri şeridi çekilmişti."

TESPİTLERİMİZİ YAZMAYA İZİN VERİLMEDİ

Karslı ifadesine şöyle devam etti: "Rapor birime geldiğinde ilk olarak raporu öne almamı söylediler. Söyleyen Şube Müdürü Salih Sala'ydı. Ancak bu tespitimi daire yönetmeliğine göre raporda belirtmem mümkün değildi.Rapordaki ıslak imzanın aklidi kolay nitelikte imza olması sebebi ile müspet ya da menfi bir kanaat bildirmek mümkün olmamıştır şeklinde idi.

KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORDUM

Çiçek'e kurulan kumpasta yer alan dönemin Adli Tıp Kurumu uzmanlarından Dr. Bülent Özata ise, " Belge Zekeriya Öz tarafından kuruma getirildi. Daha sonra Zekeriya Öz ile Haluk İnce'nin toplantı yaptığını biliyorum. Toplantıda kimlerin olduğunu bilmedim. Daha fazla baskı altında kendimi tutmak istemedim. Kendimi güvende hissetmiyorum" şeklinde konuştu.