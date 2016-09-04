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Mağdur pilotlar FETÖ’yü anlatacak

Mağdur pilotlar FETÖ’yü anlatacak
Mağdur pilotlar FETÖ’yü anlatacak

Fethullahçı Terör Örgütü'nün girişimi sırasında en etkin şekilde kullandığı Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY soruşturmasında önemli bir adım atıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında son 6 yılda TSK ile ile ilişiği kesilen F-4 ve F-16 pilotlarının listesi çıkarıldı. 175 kişiden oluşan pilotların özel hava yollarında çalıştıkları belirlenirken Fethullahçı yapılanma tarafından mağduriyetleri sebebiyle TSK ile ilişkileri kesilen bu pilotların beyanlarının alınmalarına karar verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek beyan alma işlemleri çerçevesinde pilotlar tek tek emniyete davet edilerek nasıl mağdur oldukları sorulacak. Bu beyanlar çerçevesinde de örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki çalışma sisteminin haritası çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Hava Kuvvetleri'ne bağlı Akın Üssü darbenin karargahı olarak kullanılmış alıkonulan başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere kuvvet komutanları ve birçok çok general bu üsse götürülerek hapsedilmişti.