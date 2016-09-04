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Mümbiç'te zorunlu askerlik kararı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 15:54 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 16:14
Mümbiç'te zorunlu askerlik kararı
Mümbiç'te zorunlu askerlik kararı

Terör örgütü PKK'nın 'deki uzantısı PYD'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesi ve çevresinde, 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı bildirildi.

kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Münbiç ve çevresinde zorunlu askerlik çağrısı yaptı.

Bölgede yaşayan 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı ve bir süre verilen eğitim sonrası terör örgütü DAEŞ ve diğer cephelere göndereceği kaydedildi.

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PYD/PKK'nin askerlere 100'er Amerikan Doları maaş vereceği öğrenilirken, terör örgütü benzer uygulamayı geçtiğimiz günlerde Afrin ilçesinde de gerçekleştirmişti.