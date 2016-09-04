Mümbiç'te zorunlu askerlik kararı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesi ve çevresinde, 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Münbiç ve çevresinde zorunlu askerlik çağrısı yaptı.

Bölgede yaşayan 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı ve bir süre verilen eğitim sonrası terör örgütü DAEŞ ve diğer cephelere göndereceği kaydedildi.

YPG MÜNBİÇ'İ TERK EDECEK!

PYD/PKK'nin askerlere 100'er Amerikan Doları maaş vereceği öğrenilirken, terör örgütü benzer uygulamayı geçtiğimiz günlerde Afrin ilçesinde de gerçekleştirmişti.