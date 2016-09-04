Siirt'de polisin PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüphelinin emniyetteki soruşturması devam ediyor.

Siirt Valiliği, PKK/KCK bölücü terör örgütünün ilde gerçekleştirmeyi planladıkları eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13.08.2016 ile 02.09.2016 tarihleri arasında çalışma yaptığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"15.01.2016 günü ilimiz Ulus Mahallesinde yer alan adreslere düzenlenen planlı ve eş zamanlı operasyon esnasında güvenlik güçlerimizle PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları arasında yaşanan silahlı çatışma olayında 1 güvenlik personelimiz şehit olurken 3 güvenlik personelimiz hafif şekilde yaralanmış, ayrıca çıkan çatışmada 5 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bu operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve eylemi gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada; PKK/KCK bölücü terör örgütüne milis/işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada; sosyal medya üzerinden, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işleyen şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmada toplam 13 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs hakkında adli mercilerce denetimli serbestlik kararı verilmiş, halen 10 şüpheli gözaltında olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm yasadışı unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."