TSK’da 22 bin FETÖ mensubu var

İzmir’deki mensubu var FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye göre TSK’da general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin örgüt üyesi var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye finansal destek sağlanmasına yönelik hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Savcı Zafer Dur'un hazırladığı iddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ örgüt üyelerinin general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin kişi olduğu vurgulandı. 358 general ve amiral, 39 bin 468 subay, 97 bin 145 astsubay bulunan TSK'da FETÖ üyesi askerlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı görüldü. İddianamede Gülen'in, 1998'de Vatikan'da görüştüğü Papa 2. Jean Paul tarafından "gizli kardinal" olarak atandığına da yer verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Şubat'ta FETÖ/ PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ve Mehmet Çelikarslan havalimanında gözaltına alınmıştı. İddianamede 2'si tutuklu 3 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 10 yıl'a kadar hapsi istendi.



"GÜLEN GİZLİ KARDİNAL"

İddianamede Gülen'in ABD'ye gitmeden yaklaşık bir yıl önce, 9 Şubat 1998'de Vatikan'da Papa 2. Jean Paul'le görüştüğü belirtilerek, "Papa 2. Jean Paul'ün bu görüşmeden 12 gün sonra atadığı 20 kardinal yanında 100 yıla yakın süredir kullanmadığı 'in pecture' uygulaması ile ismini açıklamadığı iki gizli kardinal atadı. Atanan gizli kardinallerden birinin Fetullah Gülen olduğu iddiası bu bağlamda üzerinde durulması gereken iddialardandır. 21 Şubat 1998'de resmiyet kazanarak yürürlüğe giren bu atamada Papalık hakkının kullanıldığı 'in pecture' teriminin anlamı 'Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı' anlamına geldiği, aynı zamanda 'kendi ülkesinde kimliğini gizleyen başka dine mensup kişi' anlamını da barındırmaktadır" denildi.