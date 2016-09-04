TSK'dan flaş açıklama!

TSK, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında bugün 10 bölgede daha kontrolün sağlandığını belirtti. Ayrıca operasyon kapsamında şimdiye kadar toplam 300 hedefe bin 306 atım yapıldığını açıkladı

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, ""Fırat Kalkanı Harekatı'nın 11. gününde devam eden harekâtta El Athariyah, Şeyh Yakup, Vukuf, Ayyaşa ve El Mutminah bölgelerinde de ÖSO unsurlarınca kontrol sağlanmıştır. Bugün toplam 10 bölgede kontrol sağlanmıştır.



Ateş destek vasıtaları tarafından 11.11'den 19.00'a kadar harekât sahasında bulunan 20 DEAŞ hedefine 52 Fırtına ve 20 ÇNRA mermisi atılmıştır. 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Herakatının başladığı günden bugüne kadar toplam 300 hedefe 1306 atım yapılmıştır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir" denildi.